Météo: de fortes pluies s’abattent sur le Hainaut (photos)

En fin de soirée, de violentes averses se sont abattues notamment dans la province du Hainaut.

L’Institut royal de météorologie a placé les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et du Luxembourg en alerte orange jusqu’à mercredi 9 heures du matin.

Ce soir et cette nuit, il fera très nuageux. Sur le centre et le sud du pays, le temps restera pluvieux avec la possibilité d’averses orageuses. Localement, beaucoup de pluie sera possible. Sur l’ouest et le nord, il fera probablement plus sec. Les minima se situeront entre 11 et 15 degrés sous un vent faible à modéré d’ouest à nord-ouest au sud du sillon Sambre-et-Meuse et de nord à nord-ouest ailleurs.

Mercredi matin, le temps sera couvert avec de la pluie sur l’est. Ailleurs, il y aura plutôt un risque de quelques averses locales. En cours de journée, la zone de pluie s’évacuera vers l’est, mais le temps restera très nuageux et des averses se développeront depuis le nord. Il fera frais pour la période de l’année avec 12 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur nord.