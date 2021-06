Euro 2020 : l’Ukraine crucifie la Suède dans les arrêts de jeu des prolongations et passe en quarts (vidéos, 1-2)

Pour la quatrième fois à l’occasion de ces huitièmes de finale, il a fallu jouer plus que 90 minutes pour désigner l’adversaire de l’Angleterre à Rome ce samedi 3 juillet. Et de justesse on a évité une longue séance des tirs au but comme la veille lors de l’incroyable France-Suisse pour compléter le tableau des quarts de finale.

À l’inverse du «thriller» de Bucarest, les spectateurs qui avaient pris place mardi soir dans les travées du Hampden Park ont vécu un match plus nerveux qu’emballant. Ce n’est pas une injure de dire qu’il a fallu presque attendre l’ouverture du score par Zinchenko à la 27e pour mettre un peu de vie dans ce match.

Malgré la présence de Kulusevski (deux assists comme joker contre la Pologne) aux côtés d’Isak, c’est l’inévitable Forsberg qui a remis la Suède dans le match avec son 4e but du tournoi peu avant le repos. En «réponse» au poteau trouvé par Sydorchuk à la 55e, le Nordique du RB Leipzig (rebaptisé «Torsberg» sur le compte Twitter de la Bundesliga) aurait pu carrément devenir la meilleure gâchette du tournoi si deux de ses essais n’avaient pas aussi trouvé le cadre (56e et 69e). Kulusevski a bien failli épargner la prolongation aux Suédois mais il n’a pas eu plus de réussite que Thomas Müller quelques heures plus tôt à Wembley…

Agression de Danielson

Affiche la moins «sexy» de ces 8es de finale, la rencontre semblait déboucher sur une séance des tirs au but alors que la prolongation avait été marquée par l’exclusion (après intervention du VAR) de Danielson pour une intervention trop rugueuse sur Besedin jusqu’à ce coup de boule de Dovbyk dans les arrêts de jeu.

L’Ukraine a décroché son ticket pour les quarts alors qu’elle n’avait pas dépassé le premier tour lors de ses deux premières participations à l’Euro en 2012 et en 2016…

Le 0-1 inscrit par Zinchenko

Le 1-1 inscrit par Forsberg

Le but de la qualification par Dobvyk (1-2)