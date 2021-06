Intempéries: plan catastrophe déclenché à Saint-Trond, cent caves inondées à Lanaken

Un plan catastrophe a été déclenché dans la ville de Saint-Trond, en province de Limbourg, en raison des fortes pluies, a confirmé le bourgmestre faisant fonction, Jelle Engelbosch (N-VA). Des centaines d’appels ont été reçus par les pompiers, pour des garages et caves inondées dans la province.

Les précipitations ont causé des inondations en divers lieux dans la province du Limbourg. Les rues du centre-ville de Saint-Trond, mais aussi d’entités avoisinantes ont été sous eaux.

« Le plan catastrophe communal a été tout juste approuvé et sera coordonné par la caserne des pompiers. Plus d’une centaine d’appels ont été reçus », a indiqué M. Engelbosch. « Nous sommes à pied d’œuvre pour évacuer l’eau. De l’aide vient aussi d’autres postes qui sont en route avec d’autres équipes d’intervention et des pompes ».

A l’ouest de la province, la zone de secours a aussi reçu plus de 300 appels vers 19h30 en raison des intempéries, principalement pour Lanaken, Bilzen, Genk et Houthalen-Helchteren.

A Lanaken, une centaine de caves étaient sous eaux. « Les pompiers et les services techniques mettent tout en œuvre pour offrir de l’assistance. Les voisins aussi témoignent d’humanité, ce dont nous sommes reconnaissants », a commenté le bourgmestre Marino Keulen (Open VLD).

Mardi soir, les provinces des Brabants wallon et flamand ont aussi constaté des inondations dans diverses communes nécessitant le secours des pompiers.

Aux Pays-Bas, dans la province du Limbourg, voisine à la Belgique, les précipitations ont aussi causé une montée des eaux.