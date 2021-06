«Présidents», «Petite maman»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine

Présidents (Anne Fontaine) ***

Anne Fontaine opte pour un film léger, libre, fantaisiste, une fable aux accents de vérité. Les dialogues jubilatoires sont magistralement ciselés et la mise en scène est au service des comédiens. Si on accepte le postulat de départ, c’est très réjouissant.

Lire aussi Présidents : notre critique 3 étoiles

The mole agent (Maite Alberdi) ***

Voici un film d’espionnage à nul autre pareil. La dimension humaine nous saisit, pleine de tendresse et de mélancolie. Et peu à peu, l’émotion nous submerge.

Lire aussi The mole agent : notre critique 3 étoiles

The dissident (Bryan Fogel) ***

C’est le compte rendu à la fois minutieux et glaçant d’une affaire sordide qui avait jeté la stupeur dans le monde. Les sources exceptionnelles et les témoins de choix convoqués par Bryan Fogel lui permettent de tisser le fil précis des événements.

Lire aussi The dissident : notre critique 3 étoiles

Petite maman (Céline Sciamma)

Une proposition dans laquelle il faut accepter de se plonger, et qui pourrait laisser les plus réfractaires de marbre. Un petit bijou, doux, poétique, sensible, porté par de formidables jeunes actrices. Un souffle de liberté et un geste de cinéma qui transcende.

Lire aussi Petite maman : notre critique 3 étoiles

Minari (Lee Isaac Chung)

Infiniment poétique, chimérique, lumineux, ce film se laisse pleinement porter par son lyrisme et tend à l’universel, au-delà de l’histoire de cette famille coréenne. Un film qui touche par sa sincérité, mais aussi par son humour et ses personnages ultra-attachants.

Lire aussi Minari : notre critique 3 étoiles

Toutes les autres sorties cinéma.