En haute école, le taux de réussite en augmentation malgré la pandémie

Malgré une année académique 2019-2020 marquée par la crise sanitaire et une organisation des cours à distance une partie de l’année, les statistiques de réussite issues de l’enseignement supérieur non universitaire montrent une augmentation significative des réussites complètes. En 2019-2020, 41 % des étudiantes et étudiants avaient réussi 60 crédits (sur 60), pour seulement 26 % en 2018- 2019, soit une augmentation de 15 points de pourcentage, pointe un rapport de l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur).

Il n’y a pas encore d’étude menée afin d’expliquer cette augmentation de réussites. Cependant, plusieurs hypothèses peuvent être avancées :  les périodes de confinement ont poussé les étudiantes et étudiants à travailler davantage ;  certains professeurs ont modifié leur façon d’enseigner en privilégiant les petits groupes de travail, ce qui a permis un meilleur accompagnement de la part du corps professoral ;  le mode d’évaluation a été modifié (examens remplacés par des travaux notamment).