Yves Van Laethem: «Il est possible que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent»

Les chiffres continuent leur évolution favorable, a déclaré Yves Van Laethem à l’occasion d’une conférence de presse du Centre de crise ce mercredi. C’est une bonne nouvelle car cela fait à peu près trois semaines que nous avons entamé le plan été. »

« La diminution des contaminations et dans une moindre mesure celle des hospitalisations semblent lentement ralentir, a toutefois tempéré l’infectiologue. Les prochains jours nous dirons plus clairement si nous évoluons vers un plancher dans les chiffres en question. En raison des nombreux assouplissements, il est possible que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent. »

Le variant delta (ou variant indien) est en progression « lente mais sûre ». Il est actuellement à la source de pratiquement un quart (23 %) des nouvelles contaminations. « Très clairement, il prend le pas sur le variant alpha (le variant anglais) », a expliqué le porte-parole interfédéral.

Durant la semaine du 23 au 29 juin, 20,4 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital soit une baisse de 29 % par rapport à la semaine précédente, indique mercredi l’Institut de santé publique Sciensano dans sa mise à jour quotidienne. Actuellement, 329 personnes atteintes du covid sont à l’hôpital (-27 %), dont 143 en soins intensifs.

Entre le 20 et le 26 juin, 328 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 25 % de moins que la semaine précédente. Durant la même période, 3,9 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 36 %. Près de 41.400 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 1 %.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 46,4 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus est de 0,75. Toutefois, lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. Depuis le début de la pandémie, 1,1 million de Belges ont été contaminés. 7 millions de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin, soit 75,6 % des adultes.