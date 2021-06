Le génocide des Yézidis reconnu par un vote à la Chambre

Des témoignages glaçants, de viols, d’esclavage sexuels ont marqué les esprits des députés belges. Ce mercredi, la commission Affaires extérieures a fait un pas important dans la reconnaissance du génocide des Yézidis. Ses membres ont approuvé à l’unanimité une proposition de résolution « visant à reconnaître et à poursuivre les crimes de génocide à l’encontre des Yézidis ainsi qu’à leur venir en aide ».

A partir de 2014, les djihadistes du groupe Etat islamique ont procédé à l’élimination systématique, à la réduction en esclavage, à l’enrôlement de forces des membres de cette petite communauté dans le nord de l’Irak. Plusieurs rapports, dont un dernier publié par l’ONU en mai 2021, laisse peu de doutes quant à la qualification de génocide.

Enfants enterrés vivants

La proposition de résolution liste les exactions dont on fait l’objet cette population. Et la succession des termes est terrifiante : « pogroms, assassinats systématiques des hommes, esclavage sexuel des femmes vierges vendues aux chefs et aux soldats, puis transformées en otages rendues à leur famille contre forte rançon, décapitation ou torture des autres femmes, hommes et enfants enterrés vivants, enfants drogués, islamisés de force et transformés en combattants. »

Le texte appelle aussi le gouvernement à venir en aide à cette communauté (notamment à ses membres toujours bloqués dans des camps), ainsi qu’à poursuivre les responsables de ce crime, y compris les djihadistes belges qui étaient sur place à l’époque.

Après les Rohyngas et les Ouïghours, c’est le troisième génocide reconnu par dans une commission au parlement belge.