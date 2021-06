Le nombre de travailleurs migrants a encore augmenté en 2019

Le nombre de travailleurs migrants à travers le monde a encore augmenté en 2019, ressort-il du dernier rapport sur la question de l'Organisation internationale du Travail (OIT) mercredi. Cette année-là, environ 169 millions de travailleurs étaient actifs dans un autre pays que celui où ils sont nés. C'est cinq millions de plus qu'en 2017 et près de 20 millions de plus qu'en 2013.