Des équipes de jeunes aux Diables rouges: l’incroyable évolution de Jérémy Doku qui «ne réalise pas» (vidéo)

C’est le 25 août 2020, alors qu’il venait de fêter ses 18 ans à la fin du mois de mai, que Jérémy Doku a été appelé en sélection nationale pour les matches au Danemark et contre l’Islande. Une formidable reconnaissance pour ce jeune talent.

« Jouer pour l’équipe nationale a toujours été quelque chose de très spécial », avoue-t-il sur les réseaux sociaux des Diables rouges. « Et encore davantage quand je marque un but. J’ai scoré une seule fois avec les U21. D’habitude, je rentrais au jeu, je n’étais jamais présent dans le onze de base.

Le grand écart que j’ai réalisé en passant du banc avec les espoirs aux Diables rouges, cela n’arrive pas souvent. Dans ma tête, je souhaitais obtenir une place de titulaire avec les U21, mais je ne pouvais pas refuser une telle offre ».

Dans cette vidéo, il commente son incroyable évolution avec calme, lui qui est le plus jeune joueur du noyau des Diables rouges à l’Euro 2020. « Je ne réalise pas. Mes amis et ma famille non plus. Je ne suis pas quelqu’un qui stresse vite. Je veux en profiter et surtout tirer des bénéfices de cette expérience ».