Youri Tielemans l’assure avant le choc face à l’Italie à l’Euro 2020: «Les leçons du Mondial 2018 ont été tirées»

Ce mercredi à 16h30, ce sont Youri Tielemans et Dries Mertens qui se sont présentés devant la presse. Ces derniers montent en puissance à l’approche du grand rendez-vous à venir. En espérant que ce ne sera pas le dernier.

C’est Youri Tielemans qui a lancé les hostilités. En évoquant dans un premier temps l’importance de la récupération entre les matches… « Il est très important de récupérer entre les rencontres. C’est important pour le corps. Ce succès face au Portugal et le fait de voir nos familles par la suite, c’est un réel boost », a-t-il lancé avant de répondre à une question précise. « Un seul tir cadré face au Portugal ? Oui, mais on a été efficace. Quand on se crée des occasions, ça peut venir de partout. Il faut donc rester calme ».

Ce vendredi soir, on ne sait toujours pas si Kevin De Bruyne et Eden Hazard seront de la partie. « C’est toujours différent lorsqu’on peut jouer avec Eden ou KDB. De Bruyne m’aide beaucoup au milieu de terrain. C’est un joueur spécial car il prend toujours la bonne décision. Il a sans cesse quelque chose en tête et il se montre important, avec pas mal d’assist ou de buts. Et ça nous aide terriblement ».

Au fil du tournoi, les Diables rouges montent en puissance. « Je pense que nos deux premiers matches ont été mitigés : on a soufflé le chaud et le froid. Mais je reste tranquille et je fais mon autocritique. C’était mieux face au Portugal. On a été solide défensivement et offensivement. En fin de match, on aurait peut-être pu davantage garder le ballon en équipe. Mais c’était assez bon en général ».

Place à présent au quart de finale face à l’Italie. « La clé du match ? Il y en aura beaucoup. Une phase de jeu peut faire tourner le match en faveur d’une équipe. L’Italie possède une bonne équipe en général avec un milieu de terrain de qualité. Nous devrons faire attention et bien le contenir. J’ai confiance en notre manière de jouer et en notre collectif ».

Le positivisme est donc de rigueur. « Des leçons du Mondial 2018 ont été tirées : on est plus réaliste, on produit du beau foot et on a plus de possession de balle. Mais dans un tournoi, il faut apprendre aussi à souffrir en équipe. Et surtout, être décisif au bon moment ».