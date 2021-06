Feu vert définitif pour l’agrandissement du stade du Standard de Liège

Au début du mois de mai, la société bruxelloise Immo Power, qui possède des locaux commerciaux à Jemeppe, avait introduit un recours au Gouvernement wallon, estimant « inopportun » le développement commercial lié au projet de modernisation et d’extension du stade de Sclessin. Une audition avait eu lieu le 10 juin devant la Cellule des recours sur les implantations commerciales (CRIC) de la Région wallonne, qui devait donc se prononcer.

C’est donc chose faite. Ce mercredi matin, le ministre de l’Economie Willy Borsus a signé l’octroi, sur recours, du « permis pour la rénovation et l’extension du stade Maurice Dufrasne de Sclessin après une analyse minutieuse avec ses collègues en charge des recours sur permis intégré et des différents avis consultés », annonce son cabinet.

Début des travaux à la fin de l’année

Du coup, tous les feux sont au vert pour Bruno Venanzi, qui va donc pouvoir débuter les travaux dans le timing initial. Le coup d’envoi est fixé fin octobre ou début novembre avec ce que Bruno Venanzi appelle « des travaux préparatoires notamment dans le cadre des prescriptions urbanistiques ».

Au programme, la fermeture du coin situé entre les tribunes 1 et 4, puisque le stade, dans sa version finale, sera entièrement fermé, et la démolition de bâtiments implantés dans la rue de la Centrale. Les chantiers plus importants sont programmés à partir du début de l’année 2022, qui concerneront le remodelage de l’échangeur qui descend du Sart Tilman et le placement des fondations sur lesquelles les nouveaux bureaux seront érigés.

« Cet investissement est un projet de qualité mêlant habilement opportunités sportives, commerciales et sociétales », indique Willy Borsus. « Il intègre par ailleurs les enjeux de mobilité, ainsi que les différentes formes de déplacement. »