Les représentants des travailleurs de Twin Disc (Nivelles) refusent tout licenciement

Des assemblées générales se sont tenues mercredi au sein de l'entreprise TwinDisc, à Nivelles, où la direction a annoncé un plan qui prévoit le licenciement de 23 ouvriers dans les deux ans. Le personnel savait que l'entreprise connaissait des difficultés mais se dit choqué par cette annonce, à la veille des vacances, alors que certains travailleurs sont déjà en congé. Le front commun syndical a pris acte des déclarations de la direction mais refuse à ce stade tout licenciement, et ne se dit pas prêt à discuter avec la direction avant le début du mois de septembre.

"Nous sommes outrés par la méthode: on sait qu'il y a des difficultés mais ce n'est pas une raison pour pratiquer de cette manière, quand les gens partent en congé. C'est malsain", résume le permanent FGTB Philippe Genin, soulignant qu'il y a pourtant une tradition de concertation sociale au sein de Twin Disc.

"Humainement, ça fait mal", indique de son côté le délégué principal CSC Jean-Marc Bottemanne. Celui-ci ne se voit pas entamer des discussions avec la direction durant les vacances, en l'absence des travailleurs potentiellement concernés par les licenciements annoncés. En assemblée générale, il a été décidé que le travail continuerait à ce stade dans l'usine de Nivelles, qui emploie 141 personnes. Mais les syndicats refusent à ce stade ces licenciements et ont décidé de ne pas négocier avant septembre avec la direction de l'entreprise.

"Les travailleurs de Twin Disc ont souvent beaucoup d'ancienneté, et sont très attachés à leur entreprise, à laquelle ils ont beaucoup donné. Le personnel est sous le choc et nous sommes inquiets pour la suite. La direction dit qu'elle va investir trois millions d'euros mais il n'y a pas de garantie à ce stade. Pour l'instant, ce sont 23 ouvriers qui sont concernés mais si le volume de travail diminue, forcément, à terme, des employés et des cadres seront également touchés. On refuse tout licenciement. Jusqu'à présent, la concertation sociale s'est toujours bien passée. Par exemple, nous sommes une des rares entreprises qui n'a pas recours aux intérimaires. Mais, depuis quelques années, les responsables se succèdent à la tête de la société et nous avons de plus en plus de mal à nous identifier", ajoute Jean-Marce Bottemanne.