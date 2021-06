Le mouvement de grève au bureau de poste de Zaventem se poursuivra jeudi

Une grève a perturbé l'activité du bureau de poste de Zaventem mercredi. Le mouvement se poursuivra jeudi, a fait savoir mercredi soir la CGSP Poste. Environ 80% des 120 employés étaient à l'arrêt mercredi. "La charge de travail est beaucoup trop importante et la communication est difficile avec les responsables", a justifié Rudi Arnalsteen, de la CGSP Poste. La distribution du courrier dans la région autour de Zaventem est sérieusement perturbée.

"La charge de travail est particulièrement élevée depuis un certain temps", a expliqué le secrétaire de la CGSP. "De nombreux employés travaillent 12 à 13 heures par jour, alors qu'ils ne sont payés que pour 7,36 heures. Nous faisons face également à une pénurie générale de personnel, ce qui ne fait qu'augmenter la pression. C'est une vraie marmite à burn-out. Les employés signalent déjà de nombreuses absences pour cause de maladie. Et la situation ne risque que d'empirer."

La méthode de communication de la direction est aussi épinglée par le secrétaire syndical comme motif de grève. "La hiérarchie ne communique pas assez et est trop fermée à la discussion avec les employés. Il y a un manque d'empathie", a indiqué M. Arnalsteen.

La distribution postale est fortement perturbée dans la région autour de Zaventem. Aucun courrier n'a été distribué mercredi dans les communes de Bertem, Cortenbergh, Nossegem et Tervuren et aucun journal n'a pu être livré mercredi matin.

La réunion de concertation entre syndicats et direction n'a rien donné et le mouvement de grève se poursuivra jeudi. "La direction a fait part de propositions visant à réduire la charge de travail, mais sur le long terme uniquement. Le personnel demande des solutions à court terme", résume M. Arnalsteen.

Une nouvelle réunion de concertation est programmée jeudi. Un membre de la direction nationale de l'entreprise postale pourrait y prendre part.