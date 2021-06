Voyages: actions de zèle des douaniers ce jeudi dans les aéroports belges

Les fonctionnaires des douanes mèneront jeudi des actions de zèle dans les différents aéroports passagers du pays (Zaventem, Deurne, Wevelgem et Ostende). Ils dénoncent une façon de travailler trop rigide dans ces aéroports ainsi qu’un manque d’effectifs. L’aéroport de Charleroi ne devrait pas être concerné par le mouvement de jeudi, mais son tour viendra, avertissent les syndicats.

Les douaniers demandent depuis plusieurs semaines aux autorités du changement mais leur appel reste sans réponse. Mercredi, ils ont mené des actions de zèle dans le port d’Anvers et ce jeudi, premier jour des vacances scolaires, ils se montreront très scrupuleux dans leurs contrôles aux aéroports.

« Nous sommes conscients que nos actions ont parfois mauvaise presse auprès du grand public, mais c’est le type d’action qui convient le mieux aux douaniers. Par ailleurs, les contrôles se font au retour, dans les aéroports, ce qui ne devrait donc pas trop enrayer le flux des départs », commente Jean-François Lemaire, secrétaire fédéral CGSP Amio.

Des grèves également attendues à Paris

L’appel à la grève dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly pourrait aussi entraîner jeudi de « possibles difficultés d’accès routiers et des retards sur certains vols », a prévenu mercredi la direction du Groupe ADP, gestionnaire de ces équipements.

Trois syndicats ont déposé des préavis de grève englobant le premier week-end des grands départs en vacances. Mercredi soir, la direction d’ADP n’avait « pas encore d’éléments chiffrés » sur la mobilisation de jeudi, a-t-elle indiqué à l’AFP. « À ce stade, nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact de la grève et la gêne pour le trafic aérien et les passagers », a-t-elle ajouté.

La direction conseille aux voyageurs d’« anticiper » leur arrivée dans les aéroports et met en garde contre de « possibles difficultés d’accès routiers et des retards sur certains vols ». Le compte Twitter d’ADP « relaiera » jeudi « en temps réel » les informations sur ce mouvement social, a précisé le groupe.

Jeudi matin, des assemblées générales des salariés seront organisées à Roissy et Orly. Des manifestations sont aussi prévues vendredi matin dans les deux aéroports. « Même si la direction d’ADP veut en minimiser l’impact, le mouvement aura des répercussions plus importantes que vendredi dernier, où déjà des retards importants ont été constatés et 10.000 bagages égarés », a déclaré à l’AFP Daniel Bertone de la CGT.

Pour ce responsable syndical, « il n’est pas à exclure des annulations » de vols, « selon la durée des blocages dans et devant les terminaux » de Roissy et Orly.

Les syndicats demandent le retrait du plan d’adaptation des contrats de travail (PACT) prévoyant la suppression de primes. En cas de refus, les salariés s’exposent à un licenciement. ADP a justifié ces mesures par la nécessité de réaliser des économies, alors que la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté l’activité du groupe, majoritairement détenu par l’État.