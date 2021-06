La première pierre de la deuxième chaudière biomasse posée sur le site de BioWanze

Le projet de construction d'une deuxième chaudière biomasse sur le site de BioWanze a été présenté mercredi. Alimentée en biomasses locales, l'installation fonctionnera dès 2023 à 90% grâce aux énergies vertes et correspond à un investissement de 50 millions d'euros. La pose de la première pierre a eu lieu en présence de l'échevine wanzoise Aurélie Ochelen et de Philippe Henry, ministre du Climat et de l'Energie du gouvernement wallon.