L'ancien actionnaire d'ESB Seraing condamné dans le cadre de la faillite prononcée en 2016

Le tribunal de l'entreprise de Liège a condamné mercredi GMH, l'ancien actionnaire de l'aciérie électrique Engineering Steel Belgium (ESB) Seraing, qui avait fait faillite en 2016, signale le front commun syndical CSC-FGTB-SETCa. Selon ces organisations, ce jugement "historique" reconnait explicitement que GMH a contourné ses obligations envers les travailleurs.

Fin 2018, 83 travailleurs, soutenus par un avocat mandaté par la CSC Metea, la FGTB Metal et le SETCa-FGTB étaient allés en justice pour faire valoir leurs droits.

En 2009, GMH avait racheté l'entreprise et, dès le départ, la rentabilité n'était pas assurée, rappellent les syndicats. La situation n'a fait ensuite que s'aggraver, menant à la décision en 2014 de licencier 125 travailleurs via un plan Renault. Alors qu'un plan social était sur le point d'être finalisé, l'actionnaire avait présenté un repreneur "surgi de nulle part" fin décembre 2014.

Les syndicats avaient à l'époque exprimé l'absence de plan crédible. Ce qui se confirmera moins d'un an et demi plus tard avec la faillite d'ESB Seraing le 27 avril 2016. Les travailleurs n'avaient alors plus pu bénéficier de la possibilité d'avoir un plan social.

"Ce qui est remarquable dans le jugement de ce jour c'est que le tribunal reconnait et motive sur plus de 20 pages le fait que GMH a sciemment contourné ses obligations envers les travailleurs en vendant à un repreneur qu'il savait non fiable. Nous avons donc eu raison de ne pas laisser tomber et de nous lancer dans une procédure judiciaire longue? qui n'est pas encore totalement finie", commentent les organisations syndicales.

L'audience pour la fixation des dommages dont devra s'acquitter GMH envers les 83 travailleurs étant allés en justice est en effet fixée au 15 septembre prochain.