Luminus teste avec succès une technologie pour mieux gérer les flux d'électricité verte

Le premier opérateur de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Ores, et la société Luminus, filiale du groupe EDF, testent depuis deux ans à Lierneux une technologie baptisée "O-One". Elle sert à prédire les moments où les éoliennes et autres dispositifs de production d'énergie verte sont capables d'injecter un maximum d'électricité sur le réseau. Cet outil de gestion active du réseau s'avère essentiel pour limiter les pertes d'énergie.