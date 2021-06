Wout van Aert déçu après le chrono du Tour de France: «Je n’avais pas les jambes que j’espérais» (vidéo)

Wout van Aert, leader de Jumbo-Visma, n’a pas caché sa déception après sa 4e place au contre-la-montre de la 5e étape mardi.

« Je n’aurais peut-être pas pensé que Pogacar serait le concurrent le plus coriace aujourd’hui, mais on ne peut néanmoins plus appeler cela une surprise », avouait-il. « J’ai tout donné et je n’ai commis aucune erreur, mais je n’avais pas les jambes que j’espérais avoir. La déception est grande. Le week-end, je n’étais tout simplement pas assez bon pour me mêler à la bagarre mais j’ai tout donné pour perdre le moins de temps possible avec ce contre-la-montre en tête. J’ai travaillé dans ce sens, mais c’est dommage d’avoir raté à la fois la victoire d’étape et le maillot jaune. »

« Quand j’ai reconnu le parcours ce matin, je savais que ça allait être difficile : au début c’est vraiment de la montée et ensuite c’est constamment de haut en bas, en changeant constamment de puissance. Pour cela, on a besoin de très bonnes jambes pour franchir ses limites à chaque fois, puis récupérer à nouveau. Je n’avais pas ça aujourd’hui. »

Van Aert n’est pourtant toujours qu’à 30 secondes du maillot jaune. « Peut-être que nous devrions réfléchir à cela », a-t-il ajouté. « Mais pour le moment, je suis surtout déçu de cette étape, j’avais espéré être proche de la victoire, mais j’en suis loin. »

Van der Poel restera donc en jaune un jour de plus. « C’est peut-être le premier contre-la-montre dans lequel il se lance à 100 %, mais on voit tout de suite qu’il est en très bonne forme. »