KBC lance une expérience avec le travail le dimanche

KBC va expérimenter le travail le dimanche à partir de janvier 2022, a annoncé le bancassureur mercredi. L'expérience durera huit mois et sera purement volontaire, basée sur le travail à domicile. On ignore si CBC suivra également le mouvement au sud du pays.

Avec cette expérience, KBC veut aussi offrir à ses clients des services du dimanche, mais uniquement en ligne et via le télétravail. La banque et la compagnie d'assurance ont remarqué que les clients le demandaient depuis un certain temps. Il ne s'agit donc pas d'étendre les heures d'ouverture des agences, mais d'une disponibilité supplémentaire via KBC Live (téléphone ou chat).

Les discussions sur le travail le dimanche au sein de la banque traînent depuis 2015 et aucun accord n'avait jamais pu être trouvé avec les syndicats. C'est pourquoi la direction a récemment proposé une alternative : la sous-traitance du travail du dimanche à un centre d'appels aux Pays-Bas. Afin de ne pas perdre d'emplois, le syndicat chrétien flamand ACV Puls a signé un accord. Les deux autres syndicats, BBTK (socialiste) et ACLVB (libéral) ne se sont pas joints à l'expérience.

Les employés qui s'inscrivent volontairement recevront une compensation de 100%, qu'ils peuvent prendre soit en argent, soit en temps libre.

"Il est de notre devoir moral de maintenir l'emploi en Belgique et peut-être même de l'élargir", a justifié Dirk De Backere de l'ACV Puls. "En plus, comme ça, on a les clés avec nous."

À la fin de l'expérience, une évaluation suivra, qui comprendra les réactions des clients et des employés. Si l'évaluation est positive, KBC prévoit de poursuivre le service le dimanche.

Si le nombre de candidats est trop faible, l'expérience prendra fin. Le syndicat chrétien flamand souligne que les emplois ne seront dès lors pas transférés aux Pays-Bas.

On ignore si l'expérience sera également testée en Wallonie, CBC ayant été injoignable toute la journée.