Voyages: bientôt du changement pour les Belges qui se rendent en France

Les tests de détection du Covid-19 deviendront « payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers » venant en France, a affirmé le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, au média Les Echos.

Ils seront facturés « à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques », a ajouté M. Attal, pour qui « c’est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent ». M. Attal, qui avait estimé lundi qu’il fallait « s’interroger » sur cette question, a rappelé que « les touristes qui viennent chez nous sont évidemment soumis au pass sanitaire ».

Plus largement, la question du déremboursement des tests PCR dits « de confort » « va évidemment se poser pour la rentrée » pour les Français, a-t-il répété. En matière de vaccination des soignants, « nous avons fait jusqu’à maintenant le choix de la conviction plutôt que de la coercition, mais cela pourrait évoluer » car « on ne peut accepter aucune prise de risque pour les résidents des Ehpad (établissements pour personnes âgées, NDLR) liée à des soignants non vaccinés », a-t-il ajouté.

Jean Castex a annoncé mercredi qu’il allait lancer « dans les jours qui viennent » une consultation avec les associations d’élus locaux et les présidents de groupes parlementaires autour de la vaccination obligatoire des soignants.