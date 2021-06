Un partage blanc entre le Standard et l’Union en amical

Le Standard et l’Union Saint-Gilloise n’ont pu se départager, mercredi en début de soirée à l’Académie, au terme d’un match amical où aucun but n’aura été inscrit (0-0). C’est toutefois l’équipe unioniste qui sera passée le plus près de la victoire, à la 68e minute de jeu, lorsque le jeune gardien Matthieu Epolo (16 ans) arrêta un penalty provoqué et tiré par Vanzeir, après une intervention fautive de Gavory. Avant cela, c’est Paolucci qui avait but son envoi passer au-dessus de la cage liégeoise.

En première période, le Standard, bien que dominé dans le jeu, s’était procuré de belles possibilités par Pavlovic, Klauss et surtout Dragus qui, isolé par son partenaire d’attaque brésilien, avait placé son lob à côté du but d’Anthony Moris alors que du côté bruxellois, où Felice Mazzu alignait dans les très grandes lignes l’équipe qui avait été championne il y a quelques semaines, avec ce que cela implique comme automatismes, on avait raté le coche sur un ballon dévié par Laifis sur la barre transversale de Bodart. Prochaine rencontre amicale pour le Standard samedi (16h30) face au CS Bruges.

Standard : Bodart (60e Epolo), Ngoy (46e Fai), Al Dukhail (46e Dussenne), Laifis (60e Kalala), Gavory (75e Noubi), Raskin (46e Delferrière), Bastien (66e W. Balikwisha), Shamir (46e Dumont), Pavlovic (46e Calut), Klauss (46e Boljevic), Dragus (55e Muleka).

Union : Moris, Bager, Kandouss (46e François), Van Der Heyden (83e Scarantino), Lazare (46e Lynen), Nielsen (63e Paolucci), Teuma (80e Ziani), Lapoussin (63e Sigurdarson), Sorinola, Lewis (83e Lubamba), Vanzeir (75e Cordero).

Carte jaune : Fai.

Arbitre : M. Laforge.