Voyages: entrée en vigueur du pass sanitaire européen

A partir de ce jeudi 1er juillet et pour les douze prochains mois, ce nouveau certificat au nom délicieusement administratif de « EU Digital COVID Certificate » doit être émis et valable partout dans l’espace européen. Pour se le procurer, ceux qui ont accès aux smartphones passent par l’application CovidSafeBE. Pour ceux qui ont accès à internet, ils peuvent se procurer une copie de ce certificat via les sites de référence, comme masante.be. Enfin, pour les autres, il reste une solution, plus lente, de transmission via courrier postal. Cette partie, visiblement, est au point. Enfin, à quelques détails près.

Le certificat rassemble différentes données d’identification (nom, date de naissance) mais aussi les informations qui dressent votre situation sanitaire concernant la pandémie : vaccination (type de vaccin, nombre de doses, date des différentes piqûres), dépistage (date et type de test, résultat négatif ou positif) ou immunité après avoir contracté la maladie (et durée théorique de cette immunité).

L’Union européenne espère relancer un tourisme figé par la pandémie de coronavirus avec un pass sanitaire à compter de ce jeudi pour les voyageurs, malgré des campagnes de vaccination inégales et la menace du variant delta.

Ce précieux sésame devrait donner une bouffée d’oxygène à l’industrie du tourisme, mise à genoux par la pandémie : selon l’ONU, l’effondrement du tourisme international pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021.

Moins de restrictions

Les taux de vaccination étant inégaux, avec moins de 1 % de la population vaccinée dans certains pays et plus de 60 % ailleurs, le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced)relève que les pertes touristiques sont plus importantes dans les pays en développement.

En Belgique, 7 millions de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin, soit 76,2 % des adultes.

En Francne, les dernières restrictions ont sauté mercredi en France avec la fin des jauges dans les cinémas, restaurants ou magasins. Pour tous les événements rassemblant plus de 1.000 personnes y compris les salons, congrès et foires désormais sans jauge, le pass sanitaire sera exigé.

L’Autriche, dont près de la moitié des quelque neuf millions d’habitants ont déjà reçu au moins une injection et un quart sont totalement vaccinés, rouvre jeudi ses discothèques et met fin aux restrictions de jauge pour les événements culturels et sportifs.