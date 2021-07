Un F-16 belge percute un bâtiment à Leeuwarden et fait deux blessés

Un F-16 belge qui roulait sur la base aérienne de Leeuwarden (nord des Pays-Bas) est rentré dans un bâtiment jeudi matin. Il y aurait deux blessés, dont le pilote de l’avion qui a, semble-t-il, fait usage de son siège éjectable, indiquent les pompiers de la Frise. L’autre personne blessée se trouvait dans le bâtiment.

Le porte-parole des pompiers n’a pu fournir davantage d’informations sur la gravité des blessures. Selon des témoins, un incendie s’était déclaré dans l’appareil. Les pompiers l’ont maîtrisé.

Selon le communiqué de la Défense, « Le pilote a été blessé à la jambe et a été transféré à l'hôpital pour y être soigné. Un membre technique du détachement belge qui était présent lors de l'incident a été emmené à l'hôpital par précaution. L'avion s’est encastré dans des bâtiments préfabriqués, ne causant que des dégâts matériels ». Par ailleurs, une enquête sera menée par l’équipe de l’ASIB (Aviation Safety Investigation Board) de la Défense.

« Le pilote participait actuellement au Weapons Instructor Course (WIC) à Leeuwarden. Il s'agit d'un cours international avec des participants de Belgique, des Pays-Bas et de Norvège. Le cours dure six mois et se déroule du 3 mai au 22 octobre et a pour but de former des instructeurs spécialisés en armement et tactique. Ce sont des pilotes très expérimentés. La Force aérienne belge y est présente avec cinq avions, quatre stagiaires pilotes, quatre instructeurs et du personnel de soutien », poursuit le communiqué.