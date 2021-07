Les syndicats douaniers se mobilisent contre le manque de personnel dans les aéroports

Les syndicats douaniers des aéroports de passagers de Bruxelles National, Deurne, Wevelgem et Ostende ont mené des actions de zèle jeudi. Ils protestent contre le manque persistant de personnel aux douanes et l'inaction du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Si une solution n'est pas trouvée rapidement, des actions suivront, préviennent les syndicats.

"Le problème le plus pressant en ce moment est la planification du travail", explique Stefaan Slaghmuylder, président national du SLFP Finances. "Notre personnel est resté au travail tout au long de la crise du coronavirus. Les bulles (de contacts) ont créé un horaire de travail rigide et peu flexible. Aujourd'hui, la société s'assouplit, mais chez nous, il n'y a toujours pas de flexibilité possible."

Ce problème est lié à un manque de personnel aux douanes, poursuit le syndicaliste. "Plus il y a de personnel, plus le planning peut être flexible. Mais les douanes se heurtent à un manque de ressources et de personnel, bien que nous ayons une grande importance dans la lutte contre la fraude fiscale, la mafia de la drogue et d'autres formes de criminalité organisée."

Après les actions précédentes, il y a eu des consultations avec le ministre Van Peteghem, mais sa proposition n'a pas pu convaincre les douaniers.

"Il a proposé de recruter 434 personnes sur une période de 13 ans", explique Peter Veltmans du syndicat libéral. "Mais ce plan était lié au scannage de tous les conteneurs à haut risque dans le port d'Anvers, et plus tard aussi à l'aéroport de Bierset et dans les autres aéroports. Les 434 personnes seraient juste assez nombreuses pour faire ce travail, mais entre-temps les effectifs se sont encore réduits."

Les actions des douanes ne concernent que les passagers à l'arrivée, signalent encore les syndicats : "Il n'est pas question de prendre en otage les passagers au départ."