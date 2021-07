Athlétisme: huit athlètes belges repêchés pour Tokyo via le ranking

Le verdict est tombé pour les athlètes qui ne pouvaient plus se qualifier pour les JO de Tokyo que par le ranking mondial : ils sont 8 à rejoindre les 16 déjà assurés de leur place via les minimums. On attend maintenant le nom des relayeurs.

Vingt-quatre athlètes belges ont finalement décroché leur sélection pour une épreuve individuelle aux JO de Tokyo. Aux 16 qui avaient déjà réussi les critères sont venus s’ajouter, ce jeudi, 8 autres via le ranking mondial de World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme, grâce à la régularité de leurs performances ces trois dernières années : Robin Vanderbemden (200 m), Kevin Borlée (400 m), Jonathan Sacoor (400 m), Robin Hendrix (5.000 m), Imke Vervaet (200 m), Anne Zagré (100 m haies), Fanny Smets (perche) et Noor Vidts (heptathlon).

En revanche, Dylan Borlée (400 m), Soufiane Bouchikhi (5.000 m), Thomas Carmoy (hauteur), Philip Milanov (disque), Eline Berings (100 m haies) et Claire Orcel (hauteur) n’ont pas passé le « cut », souvent de justesse. Ils ne peuvent plus espérer qu’un repêchage de dernière minute sur blessure ou forfait de l’un des athlètes qui les précèdent dans le classement de leur épreuve.

La sélection belge pour le premier sport olympique sera complétée, samedi, par les relayeurs pour les 4 x 400 m qui n’ont ni réussi les critères individuels ni terminé en ordre utile aux rankings. On pense priorité à Dylan et Jonathan Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin, Camille Laus, Hanne Maudens ou Naomi Van den Broeck.

A signaler que Nafi Thiam, qui avait réussi les critères à l’heptathlon, en hauteur et en longueur, ne disputera que la première épreuve, où elle défendra son titre de 2016, alors que Cynthia Bolingo, qualifiée tant sur 200 que sur 400 m, a finalement opté pour la deuxième course, qui lui donne plus de possibilités de résultat. Quant à Isaac Kimeli (5.000 et 10.000 m) et Bashir Abdi (10.000 m et marathon), ils devraient, aux dernières nouvelles, disputer les deux épreuves pour lesquelles ils se sont qualifiés.

La sélection olympique belge en athlétisme

Hommes

Bashir Abdi (10.000 m et marathon), Kevin Borlée (400 m, 4 x 400 m), Ben Broeders (perche), Eliott Crestan (800 m), Ismaël Debjani (1.500 m), Robin Hendrix (5.000 m), Dieter Kersten (marathon), Isaac Kimeli (5.000 et 10.000 m), Koen Naert (marathon), Michael Obasuyi (110 m haies), Jonathan Sacoor (400 m, 4 x 400 m), Robin Vanderbemden (200 m, 4 x 400 m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon)

Femmes

Cynthia Bolingo (400 m, 4 x 400 m), Hanne Claes (400 m haies, 4 x 400 m), Paulien Couckuyt (400 m haies, 4 x 400 m), Mieke Gorissen (marathon), Fanny Smets (perche), Nafissatou Thiam (heptathlon), Elise Vanderelst (1.500 m), Hanne Verbruggen (marathon), Imke Vervaet (200 m, 4 x 400 m), Noor Vidts (heptathlon), Anne Zagré 100 m haies).

Les derniers noms des relayeurs pour les 4 x 400 m hommes, femmes et mixte seront révélés samedi.