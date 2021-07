Action des douaniers dans les aéroports au premier jour des vacances: «Incompréhensible», pour Van Peteghem

Une action syndicale à la douane provoque des perturbations à l’aéroport de Bruxelles. Les passagers qui sont arrivés ont dû faire la file pendant une heure jeudi matin.

En ce premier jour des vacances d’été, des actions ont été annoncées aux douanes des aéroports de Zaventem, Deurne, Wevelgem et Ostende. Les syndicats disent ne pas avoir reçu de réponse adéquate à leurs demandes notamment pour une meilleure planification du travail. Ils demandent également des mesures de retraite et une prime de risque.

Lire aussi La Belgique n’est pas vraiment prête à utiliser le certificat sanitaire européen

A l’aéroport de Bruxelles, le plus grand aéroport du pays, des perturbations étaient visibles jeudi matin. Les passagers ont dû faire pendant une heure, selon la porte-parole de l’aéroport, Ihsane Chioua Lekhli. C’est en effet pour les passagers de retour en Belgique qu’un temps d’attente est possible. En effet, les douaniers procèdent à des contrôles après la zone de récupération des bagages et avant le hall des arrivées de l’aéroport. Des files sont également attendues au niveau des check-in puisque ce sont les compagnies aériennes qui doivent vérifier les différents documents des passagers (carte d’identité, carte d’embarquement et les documents attestant de la vaccination, d’un test PCR ou autre), ce qui peut prendre plus de temps que prévu.

Lire aussi test-pcr-certificat-covid-quels-sont-les-documents-que-vous-devez-avoir-pour

S’il n’y a pas d’amélioration, d’autres actions ne sont pas à exclure. « Nous ferons une évaluation à la fin de la journée et nous verrons quelles seront les réactions », déclare Johan Lippens de la CSC Services publics. « Il n’est pas dans notre intention de prendre les voyageurs en otage. En fin de compte, nous faisons ces actions pour envoyer un signal ».

La réaction du ministre des Finances

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) ne comprend pas l’action des douaniers dans les aéroports. Il estime que l’action est disproportionnée par rapport à leurs questions autour de la table de négociation et les appelle à poursuivre la « consultation constructive », car cela mène à des résultats.

M. Van Peteghem a été interrogé par Christian Leysen (Open VLD) lors de l’heure des questions dans l’hémicycle jeudi au sujet des actions de ponctualité. Il a exprimé son appréciation du travail accompli par les douanes ces derniers temps, par exemple pour faire face aux conséquences du Brexit. Beaucoup de gens ont dû faire beaucoup plus de travail, a déclaré M. Leysen, mais ce n’est pas comme s’il y avait eu beaucoup plus de travail dans les aéroports l’année dernière.

Que les douaniers se mettent en grève le premier jour des vacances d’été « me dépasse », a déclaré M. Leysen. Il trouve « inouï » que des voyageurs soient « pris en otage » de cette manière.