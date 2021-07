«Cette faiblesse de notre système va devenir handicapante»: Emmanuel André alerte sur une faille dans le tracing belge

Le microbiologiste explique sur Twitter que dans certains cas de figure, un supercontaminateur pourrait bien passer entre les mailles du tracing et ainsi relancer l’épidémie plus rapidement.

L’expert Emmanuel André est inquiet : notre système de tracing connaît certaines failles, qu’il a expliquées sur Twitter ce jeudi.

Lire aussi coronavirus-vandenbroucke-morreale-et-maron-optimistes-pour-lete-mais-pas

« Le tendon d’Achille de notre système de contrôle des infections en Belgique réside encore et toujours dans le fait que le concept de ‘backward contact tracing’ n’a pas été intégré dans le système de tracing. Je vais tenter d’expliquer ici pourquoi. La transmission du COVID prend deux routes. La première, c’est la route ‘intuitive’: j’ai été en contact rapproché avec une personne qui est positive. Je suis donc considéré à haut risque d’être contagieux (je me fais tester) ou de le devenir (je me mets en quarantaine). La deuxième, ce sont les événements super-contaminateurs : j’ai participé à un événement durant lequel j’ai été contaminé alors que je n’ai pas spécialement eu de contacts que je juge ‘à haut risque’. Je ne sais pas où ni quand ni par qui j’ai été infecté », tweet le microbiologiste. « Le système de santé en Belgique ne permet pas d’identifier ces événements super-contaminateurs » au cours desquels les Belges sont potentiellement infectés, précise-t-il.

« Avec un nouveau variant et de plus en plus de regroupements sociaux qui sont organisés (assouplissement, Euro, vacances…), cette faiblesse de notre système va devenir particulièrement handicapante et nous expose à une reprise plus rapide de l’épidémie ». Selon lui, il faut profiter du fait que l’épidémie soit dans un creux pour rectifier le tir, ce qui permettrait d’éviter une recrudescence de l’épidémie. « Mon conseil donc: si vous pensez que vous avez été contaminé lors d'un tel événement, signalez-le toujours le plus rapidement possible à l'organisateur, au call center et au bourgmestre de la commune si c'est un événement officiel. »