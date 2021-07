Federer monte en puissance à Wimbledon pour battre Gasquet au 2e tour: cela méritait bien une ovation (vidéo)

A bientôt 40 ans, le Suisse, finaliste en 2019 et qui vise un 9e sacre sur le gazon londonien pour porter à 21 son record de titres du Grand Chelem, affrontera au prochain tour le Britannique Cameron Norrie (34e mondial). Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés.

« Je suis très content de mon match. Après un premier set difficile, j’ai fait un très bon deuxième », a commenté Federer.

En effet, il lui a fallu environ trois quarts d’heure pour trouver la bonne carburation. Le temps de parvenir au tie break de la première manche, il a en effet commis 13 fautes directes (contre 8 à Gasquet), pour 18 coups gagnants réalisés (12 chez Gasquet). Et il ne s’est procuré qu’une balle de break sans parvenir à la concrétiser. Gasquet, lui, s’en est procuré 3, sans résultat non plus.

Mais au jeu décisif, le niveau de Federer est soudain monté d’un bon cran et il n’a laissé aucune chance au Français.

Sur sa lancée, il a remporté cinq jeux d’affilée pour s’assurer le gain de la deuxième manche. Il n’a commis durant ce deuxième set que 6 fautes directes pour 17 coups gagnants (4 et 4 pour Gasquet), et remporté les deux balles de break qu’il s’est procurées.

Le jeu s’est quelque peu rééquilibré au troisième set, mais Federer a fait le break pour mener 4-3, puis 5-3 et s’est procuré une première balle de match sur le service de Gasquet. Mais le Français l’a sauvée et l’ex-N.1 mondial a conclu sur son jeu de service suivant.

« Etre à son top aux premier et deuxième tours n’est pas un objectif en soi : il faut passer », a-t-il affirmé.

« Maintenant, je suis au troisième tour et je suis content de la façon dont je joue », a ajouté le Suisse qui atteint le 3e tour à Wimbledon pour la 18e fois de sa carrière.

Durant tout son match, il a pu compter, comme toujours, sur le soutien inconditionnel du public. Mais ce dernier n’a pas manqué d’applaudir à leur juste valeur les quelques très beaux points inscrits par le Français, comme lorsqu’il a joué au chat et à la souris avec Federer alors que le Suisse était à deux points du match.

Battu au 2e tour à Roland-Garros par le maître des lieux Rafael Nadal, Gasquet a été de nouveau éliminé au 2e tour de Wimbledon par le seigneur des lieux Roger Federer, mais il a été bruyamment applaudi par un public debout lors de sa sortie du Centre Court.

Depuis dix ans, et la 2e et dernière victoire de Gasquet, le Français n’a plus pris un set à Federer en 11 matchs. Au total, le Suisse compte désormais 19 victoires pour 2 défaites face à Gasquet.

Ce dernier avait atteint les 8es de finale sur le gazon londonien en 2016 mais depuis il n’avait plus passé le premier tour.

Il y avait joué les demi-finales en 2015 et 2007, ce qui reste à ce jour son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem, également atteint à l’US Open en 2013.