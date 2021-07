Athlétisme: Karsten Warholm s’offre le record du monde du 400 m haies

On sentait depuis quelque temps que l’Américain Kevin Young n’allait plus conserver très longtemps son record du monde du 400 m haies qu’il avait fixé à 46.78, en 1992, lors de Jeux olympiques de Barcelone. Le 26 juin dernier, l’Américain Rai Benjamin l’avait déjà fait trembler en réussissant 46.83 lors des « trials » pour les JO de Tokyo, à Eugene.

Mais c’est le Norvégien Karsten Warholm qui, du haut de ses 25 ans, a dépouillé celui que l’on appelait « l’araignée », ce jeudi soir, lors des Bislett Games d’Oslo, 4e manche de la Diamond League 2021. Sur ses terres, le double champion du monde 2017 et 2019 de la discipline, qui détenait le record d’Europe en 46.87, a fracassé l’ancienne marque de Young en s’imposant en 46.70. Un résultat qui fait saliver à la perspective de le voir affronter Benjamin, le 9 juillet, à Monaco !

A la perche, le Suédois Mondo Duplantis a confirmé sa mainmise sur la discipline avec un saut à 6,01 m, son 3e à plus de 6 m cet été, lui qui emmène les listes mondiales avec 6,10 m. Duplantis a ensuite tenté 6,19 m, soit 1 cm de plus que son record du monde, mais sans succès. Il a devancé l’Américain Sam Kendricks (5,91 m) et le Français Renaud Lavillenie (5,81 m)

La soirée à Oslo a aussi été marquée par le nouveau record des Pays-Bas de Femke Bol, 21 ans, sur 400 m haies en 53.33, la 4e performance mondiale de l’année, alors que l’Ethiopien Yomif Kejelcha a couru le 3.000 m le plus rapide en 2021 en 7.26.25, la 7e performance de l’histoire.

De son côté, Ismaël Debjani, seul Belge présent en Norvège, a prouvé qu’il était fin prêt pour les JO de Tokyo. L’athlète du CABW, qui avait déjà amélioré son propre record de Belgique du 1.500 m le 12 juin (3 min 33.06), à Genève, a, cette fois, abaissé son meilleur chrono sur le mile de près de 5 secondes. En 3 min 52.70, il a pulvérisé son ancienne marque (3.57.33) et s’est hissé au deuxi ème rang de la hiérarchie belge, à 86 centièmes de Pieter-Jan Hannes, détenteur du record de Belgique en 3.51.84 depuis 2015. Debjani, grâce à son finish, a terminé 5e de la course qui a été remportée par l’Australien Stewart McSweyn en 3.48.37, un nouveau record d’Océanie, devant le Polonais Marcin Lewandowski (3.49.11) et l’Australien Jye Edwards (3.49.27).