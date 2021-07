Les Diables rouges ne passeront pas la nuit à Munich: ils rentreront après le quart de finale face à l’Italie

C’est le jour J. Et bientôt l’heure H. Ce vendredi, les Diables rouges croisent le fer avec l’Italie à Munich. L’objectif ? Se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020.

Voici le programme des protégés de Roberto Martinez

21h : coup d’envoi de Belgique – Italie.

23h (ou un peu plus tard si prolongation et/ou tirs au but) : conférence de presse de Roberto Martinez et de plusieurs Diables rouges.

00h45 : départ en avion vers Charleroi (KLJ 2407).

02h10 : arrivée à Charleroi.