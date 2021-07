«Comme une finale», «contre la Belgique de Lukaku»: la presse italienne encourage ses joueurs avant le quart de finale de l’Euro 2020

Le football en Italie, c’est le sport roi. Dès lors, lorsque la Squadra azzurra dispute un quart de finale de l’Euro, la presse met le paquet. Et comme c’est un duel face à la Belgique qui attend ce vendredi soir les Italiens, nous y avons jeté un coup d’œil.

La Gazzetta Dello Sport est probablement le média le plus connu d’Italie. Et ce, notamment pour son cahier sportif. Intéressant dès lors de voir que les rédacteurs en chef ont opté pour un titre sobre en « une » : « Nous sommes l’Italie ». Le tout agrémenté d’une photo du noyau et du drapeau italien. « Contre la Belgique de Lukaku pour devenir à nouveau grands », ajoute ce média.

Le Corriere dello Sport a opté pour une « une » sensiblement identique. « Nous à travers vous », tel est le titre principal. Une manière de dire également que c’est le pays tout entier qui va encourager ses joueurs. « Belgique – Italie à Munich : poussons les Azzurri en demi-finales », ajoute d’ailleurs ce média.

Tuttosport en fait de même « Vous nous représentez », titre ce journal en « une ». « Forza Azzurri ! » est également mis en évidence. De quoi encore davantage motiver les joueurs…

Enfin, Quotidiano Sportivo ne « déroge pas à la règle » : Allez l’Italie, c’est comme une finale, précise ce média dans sa « une ».