Athlétisme: Sha’Carri Richardson positive au cannabis aux sélections américaines

Le New York Times a révélé que la sprinteuse avait été contrôlée positive lors des « trials » où elle avait remporté le 100 m. Sa place aux JO de Tokyo est compromise.

Coup de tonnerre dans le monde du sprint américain. Sha’Carri Richardson, 21 ans, la nouvelle « bombe » du 100 m, qu’elle avait facilement remporté en 10.86 lors des « trials » à Eugene, il y a deux semaines, y a été contrôlée positive au cannabis, selon le New York Times.

Le cannabis figure sur les listes de l’Agence mondiale antidopage et peut entraîner une suspension d’un mois à deux ans.

Ce test positif, qu’elle a implicitement reconnu sur les réseaux sociaux en précisant « I am human » via Twitter, devrait invalider la performance de Richardson et la priver, du coup, des JO, ses trois dauphines lors du 100 m des sélections grimpant d’un rang au classement d l’épreuve.

Ce sont désormais Javianne Olivier, Teahna Daniels et Jenna Prandini qui défendront les couleurs américaines sur la ligne droite à Tokyo. Un changement qui devrait faire les affaires des Jamaïquaines Shelley-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson, les deux dernières championnes olympiques du 100 m, que l’on se réjouissait de voir affronter la nouvelle étoile montante du sprint.

Sha’Carri Richardson, souvent comparée à Florence Griffith-Joyner à laquelle elle s’identifie, était apparue au firmament du sprint en 2019, en réussissant un chrono de 10.75 sur 100 m, sans pour autant réussir à se qualifier pour les Mondiaux de Doha. Cette année, elle avait confirmé en avril en s’imposant en 10.72, le 6e temps de l’histoire, lors d’un meeting en Floride, avant de courir à deux reprises le même jour en 10.74 et 10.77, un mois plus tard, à Walnut, en Californie. Tout cela, donc, avant de reporter brillamment le 100 m des sélections olympiques.

Grosse personnalité, entraînée par l’ancien sprinter Dennis Mitchell dans le même groupe que Justin Gatlin, Sha’Carri Richardson a un vrai sens du spectacle. Lors des « trials », les révélations de son histoire personnelle, elle qui a été élevée par sa grand-mère biologique après avoir été abandonnée par sa mère, avaient marqué les esprits.