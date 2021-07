Coronavirus: Johnson & Johnson assure que son vaccin est efficace contre le variant Delta

Johnson and Johnson assure que son vaccin Janssen à dose unique contre le Covid-19 est efficace contre le variant Delta, initialement repéré en Inde et particulièrement contagieux, avec une réponse immunitaire pouvant durer au moins huit mois.

Selon une étude menée par le groupe pharmaceutique américain sur un petit nombre de huit personnes vaccinées avec son vaccin, les anticorps et les cellules de leur système immunitaire ont neutralisé le variant Delta. Une seconde étude portant sur 20 patients vaccinés de l’hôpital Beth Israel Medical Center de Boston a apporté les mêmes résultats.

Les données de ces études ont été transmises à la plateforme de « prépublications » BioRxiv, où des scientifiques peuvent déposer leurs travaux avant une éventuelle publication dans une revue scientifique.

« Nous pensons que notre vaccin offre une protection durable contre le Covid-19 et permet d’obtenir une neutralisation du variant Delta », a déclaré Paul Stoffels, directeur scientifique de Johnson & Johnson cité dans un communiqué diffusé jeudi soir.

Les données « sur les huit mois étudiés jusqu’à présent » montrent que le vaccin unidose développé par le laboratoire « produit une forte réponse d’anticorps neutralisant qui ne diminue pas, nous observons même une amélioration avec le temps », a souligné Mathai Mammen, responsable Recherche et Développement de Johnson & Johnson.

L’OMS a averti jeudi d’un risque de nouvelle vague de la pandémie portée par le variant Delta en Europe, au moment où celle-ci lance son pass sanitaire dans l’espoir de relancer le tourisme, tandis que le nombre des cas augmente à « un rythme alarmant » en Afrique.

L’Asie n’est pas épargnée non plus. Le Bangladesh est soumis depuis jeudi à un confinement et des restrictions sont annoncées pour samedi en Indonésie, face à une forte hausse des contaminations.