Le fonds d’investissement Orika Capital devient actionnaire du FC Bruges

Le FC Bruges a annoncé vendredi matin l’arrivée d’un nouvel actionnaire : le fond d’investissement Orkila Capital, qui injecte 20 millions d’euros et acquiert 23,6 % des actions du club champion de Belgique de football, pour une valeur totale de 30 millions d’euros.

Grizzly Sports, la structure de Bart Verhaehge, président, Vincent Mannaert, CEO du club, Jan Boone et Peter Vanhecke, reste l’actionnaire majoritaire du club de la Venise du Nord avec 71,89 % des parts.

Orkila Capital est actif depuis plus de quinze ans dans les secteurs du sport, des médias, du divertissement et des marchés B2C, en Europe et aux Etats-Unis.

« Je suis très fier de pouvoir annoncer aujourd’hui un futur clair, stable et brillant pour le Club de Bruges », déclare Bart Verhaeghe dans un communiqué. « Je pense que notre dizaine d’années d’expérience dans le football international et l’expertise d’Orkila offrent une base solide pour continuer à grandir dans un paysage footballistique qui ne cesse de changer ».