Diables rouges: vous souhaitez voir Doku face à l’Italie en cas de forfaits d’Eden Hazard et/ou de Kevin De Bruyne

Dans les deux cas, c’est l’ex-Anderlechrois Jérémy Doku que vous plébiscitez !

En cas d’absence d’Eden Hazard (touché à la cuisse), vous êtes 54 % à voter en faveur de Doku, suivi de près par Carrasco avec 39 % des suffrages.

Si Kevin De Bruyne, blessé à la cheville lors de la rencontre face au Portugal, ne peut être aligné, de nouveau c’est Doku que vous choisissez pour le remplacer avec 46 % des voix, loin devant Leandro Trossard (16 %), Dries Mertens (14 %) et Dennis Praet (10 %).

Il est vrai que Dries Mertens est le Diable rouge le plus décevant depuis le coup d’envoi du tournoi. Cela dit, face à l’Italie, Roberto Martinez sera sans doute plus enclin à l’aligner en raison de son expérience et de son apport non-négligeable sur le plan défensif (et ce sera nécessaire sur un flanc occupé par Spinazzola et… Insigne, coéquipier de Mertens à Naples).

Bref, sachant que Doku ne peut être aligné à deux endroits en même temps, le joueur de Rennes remplacerait, selon vous, KDB à droite et Carrasco serait aligné, lui, à la place d’Eden Hazard.

La composition pourrait être la suivante : Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne (ou Doku ou Mertens), Eden Hazard (ou Carrasco) et Lukaku.