Sporting de Charleroi: Koffi pour 3 ans chez les Zèbres, Mandanda vers Mouscron

Les Zèbres tiennent le remplaçant de Rémy Descamps et Nicolas Penneteau. Comme révélé par nos confrères de la DH ce vendredi matin, Hervé Koffi va rejoindre le Sporting de Charleroi. Le matricule 22 en était conscient, la priorité de son mercato depuis le départ de Rémy Descamps vers Nantes était de recruter un gardien. Et si cela n’a pas été simple de trouver l’heureux élu, le matricule 22 a jeté son dévolu sur Hervé Koffi.

Prêté à Mouscron – avec qui il avait d’ailleurs sorti une grosse prestation face aux Zèbres en septembre – la saison dernière, le gardien de Lille va désormais rejoindre Charleroi sous forme de transfert définitif pour un montant tournant autour d’un demi-million avec un pourcentage pour les Lillois à la revente. Le nouveau gardien carolo est au Mambourg ce vendredi matin pour gérer les derniers détails de son arrivée et, sous réserve de la visite médicale qu’il passera ce samedi, il doit s’engager pour trois ans à Charleroi.

Arrivé à Lille en 2017, il avait déjà été prêté à Belenenses lors de la saison 2019-2020. Grâce à sa saison à Mouscron, le Burkinabé de 24 ans a l’avantage de déjà bien connaître le championnat de Belgique.

Parfait Mandanda va quitter Charleroi définitivement dès que Mouscron peut recruter

Par ailleurs, alors qu’il lui restait un an de contrat au Sporting de Charleroi, Parfait Mandanda savait que son avenir ne s’écrirait pas au Mambourg. Dès lors, l’idéal pour le portier congolais était de quitter le club au plus tôt afin de participer à la préparation de son nouveau club. Et ce nouveau club sera l’Excel Mouscron où il retrouvera son grand ami «Bison» Gnohéré dès que l’interdiction de recruter de l’Excel sera levée.

Prêté au Dinamo Bucarest et à Hartford lors des deux dernières saisons, le frère de Steve va s’engager définitivement du côté de Mouscron. Arrivé à Charleroi à l’été 2011 alors que le Sporting venait de basculer en Division 2, le gardien de 31 ans a disputé 99 rencontres pour les Zèbres, en grande majorité lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014, avant de devoir s’effacer au profit de Nicolas Penneteau.