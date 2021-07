La Russie et l’Indonésie interdits d’entrée sur le territoire belge à partir de samedi

A partir de samedi, une interdiction d’entrée sur le territoire belge s’appliquera aux voyageurs au retour de l’Indonésie et de la Russie, en raison du nombre croissant d’infections au coronavirus dans ces pays. A contrario, l’interdiction concernant les voyageurs venant d’Inde ne sera plus en vigueur à partir de samedi. C’est ce qui ressort de la mise à jour de la liste des pays considérés comme présentant un « risque très élevé », publiée vendredi.

Les différents ministres de la Santé ont récemment approuvé une liste de pays où la situation sanitaire liée au coronavirus est inquiétante. Tous les non-Belges et non-résidents de notre pays qui se sont rendus dans ces pays au cours des 14 derniers jours ont, à quelques exceptions près, interdiction d’entrer sur notre territoire. Les Belges ou les personnes résidant dans notre pays doivent être en mesure de présenter un test PCR négatif et doivent être testés au jour 1 et au jour 7 suivant leur retour. Toutes les personnes revenant d’un pays à très haut risque doivent également passer 10 jours en quarantaine. À partir de samedi, la Russie et l’Indonésie seront ajoutées à la liste. L’Inde, où a émergé le variant delta, sera par contre retirée de cette liste, tout comme le Pakistan. Pour l’instant, les raisons du changement de statut de ces deux pays ne sont pas encore connues. L’interdiction d’entrée en Belgique s’applique actuellement aux pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Botswana, Brésil, Chili, Colombie, Congo, Eswatini (Swaziland), Géorgie, Indonésie, Lesotho, Mozambique, Namibie, Népal, Ouganda, Paraguay, Pérou, Russie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay, Royaume-Uni et Zimbabwe.