Accident de téléphérique en Italie: de nouveaux suspects identifiés

Les procureurs italiens ont identifié de nouveaux suspects, pourtant leur nombre à 14, dans l'enquête sur le tragique accident de téléphérique survenu dans le nord de l'Italie. Trois responsables de la société gérant le téléphérique avaient été arrêtés auparavant.

Parmi les nouveaux suspects figurent des employés du fabricant de remontées mécaniques Leitner. Celui-ci aurait effectué des travaux et inspecté le téléphérique, dont la chute d'une cabine a fait 14 morts le dimanche 23 mai. Le téléphérique de Stresa permet d'atteindre le Mont Mottarone, un lieu touristique culminant à près de 1.500 mètres, qui offre une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes. Une cabine s'est écrasée près du sommet en raison d'une rupture de câble, dont la cause n'est pas encore connue. Le système de freinage d'urgence aurait dû empêcher l'accident, mais il avait été délibérément désactivé par les responsables parce qu'il fonctionnait mal et avait interrompu le service plusieurs fois. Quatorze des 15 occupants de la cabine sont décédés. Seul un petit garçon israélien de cinq ans a survécu. La victime a perdu ses parents, son petit frère de deux ans et ses arrière-grands-parents dans l'accident. Après un long séjour à l'hôpital, il a été recueilli par sa tante qui vit en Italie.