Aéroports de Paris: les vols retardés par une grève qui continuera ce week-end

La grève des salariés du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, a entraîné des retards de vols vendredi et se poursuivra ce week-end, tandis que des négociations entre les trois syndicats représentatifs et la direction ont été suspendues jusqu'à lundi.