Flandre: 1,1 million de bouteilles de vin produites en 2020

En 2020, pas moins de 1,1 millions de bouteilles de vin ont été produites en Flandre en 2020. La ministre flamande de l'Agriculture Hilde Crevits a révélé ces chiffres vendredi lors d'une visite au vignoble Entre Deux Monts au Heuvelland. Neuf exploitants ont signé une charte pour de la viticulture durable.

La viticulture a le vent en poupe en Belgique. La plus forte hausse des viticulteurs s'observe dans le Limbourg: 37 viticulteurs en 2020 contre 27 en 2019. La superficie dédiée au vin a aussi augmenté en Flandre en 2020 passant de 270 à 327 hectares.

En 2020, la Flandre a produit 850.000 litres de vin soit près de 100.000 litres de plus qu'en 2019. Il s'agit principalement de vin blanc.

La Flandre, avec 68%, compte encore deux fois plus de vignerons que la Wallonie, mais cette dernière rattrape considérablement son retard. En 2019, 25% des vignerons étaient wallons tandis qu'en 2020, ils étaient 32%.

Si le nord du pays compte un plus grand nombre de vignerons et d'hectares cultivés (327 hectares contre 260 en Wallonie), la Wallonie produit considérablement plus de litres de vin (surtout mousseux). Sur un total de 1.853.034 litres en Belgique, 1.003.059 litres ont été produits en Wallonie.