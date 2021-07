Euro 2020: une pétition belge pour faire rejouer le match et montrer la supériorité italienne

Une pétition particulière a été lancée ce vendredi 2 juillet après l’élimination des Diables en quart de finale de l’Euro 2020 face à l’Italie. Le but ? « Montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts ».

C’est connu, les Belges ne manquent pas d’humour ! L’un de nos compatriotes l’a encore montré ce vendredi en créant une pétition… pour faire rejouer Belgique – Italie.

« On a perdu contre plus fort, le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts », écrit Christopher qui adresse cette requête à destination de « Le Seum ».

Un petit clin d’œil à nos amis français qui souhaitent faire rejouer le 8e de finale entre la France et la Suisse depuis leur élimination.