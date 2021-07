Wimbledon: Roger Federer cède un set mais jouera les huitièmes de finale pour la 18e fois

Wimbledon rime avec traditions, et une des plus belles à vivre, c’est celle de voir le Central s’enflammer pour un des joueurs de sa Majesté britannique. Depuis son sacre qui a réuni 17,3 millions de fans sur la BBC, en juillet 2013, mettant fin à 77 années d’insuccès local, un certain « Sir Andy » sait ce que le mot folie, ou plutôt « Murraymania », signifie, entre les fraises et le fameux Pimm’s qu’on sert à la louche à la Church Road. Surtout qu’il avait remis une tournée en 2016, avant de connaître les années noires (il a cru que sa carrière était finie) de ses deux opérations à la hanche. Mais un Murray ne se rend jamais ! À 34 ans, et après 4 ans d’absence, il déclenche à nouveau l’hystérie.