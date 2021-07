Ihsane Haouach répond à Georges-Louis Bouchez : «Le débat a et aura lieu»

La commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité hommes-femmes envisage de déposer plainte contre Corentin de Salle (MR). Ce mercredi après-midi, lors du conseil d’administration de l’Institut pour l’égalité hommes-femmes, il a demandé à Ihsane Haouach, commissaire du gouvernement, d’enlever son voile en séance. Interviewée par « Le Soir », elle s’est exprimée pour la première fois, à titre personnel précise-t-elle. « Clairement, c’était une domination masculine envers une femme, il ne se serait jamais permis ce ton-là avec un homme. Je sentais vraiment une oppression, une tentative de domination. J’ai toujours voulu croire que c’était un débat sur la neutralité. Mercredi, j’ai compris que c’est un débat qui a un fond sexiste et raciste. », explique-t-elle.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, lui a répondu via Twitter ce samedi. « La commissaire du gouvernement à l’institut pour l’égalité homme femme considère que le débat sur la neutralité est raciste et sexiste. Au delà de la manœuvre visant à discréditer ceux qui ne pensent pas comme elle, il y a deux erreurs graves de raisonnement (...)», a déclaré l’homme politique.

Ihsane Haouach a réagi à ces déclarations via Twitter également. « (…) Je n’ai jamais dit que le débat sur la neutralité était sexiste et raciste. Je dis que l’utilisation du débat pour des attaques envers ma personne, que ce soit sur les réseaux ou lors de réunion a un fond raciste et sexiste. Et ça continue. Le débat a et aura lieu. Et évidemment toutes les positions sont défendables et respectables. Par contre les attaques personnelles elles ne le sont pas du tout ».