Coronavirus: le variant Delta sera la cause majeure des contaminations à la rentrée selon Yves Van Laethem

A l’heure des départs en vacances, des rassemblements autours d’évènements sportifs et d’un relâchement des mesures, plusieurs voix se lèvent pour tirer la sonnette d’alarme. En Belgique, le variant Delta représente 30 % des contaminations.

Selon Yves Van Laethem, au micro de la RTBF, le variant Delta devrait continuer à se propager en Belgique. « Petit à petit, d’ici à la fin août, on aura du variant Delta à peu près partout en Belgique et c’est ce variant-là qui sera la cause majeure (des contaminations) lors des retrouvailles du mois de septembre lorsqu’on retournera à l’école et au bureau ».

Malgré les inquiétudes autour des hausses des contaminations ces derniers jours, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 se veut rassurant étant donné la stabilité que l’on observe aujourd’hui dans le nombre d’hospitalisation. En effet, les personnes les plus à risque, comme les personnes âgées, sont quasiment toutes vaccinées et les vaccins semblent être efficaces contre les différents variants qui circulent.