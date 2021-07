Tour de France: Quintana décroché par le duo de tête, Van Aert lâché (direct)

Le Tour de France retourne à Tignes, ce dimanche, dans l’étape-reine des Alpes, deux ans après une arrivée manquée à cause de coulées de boue dans la descente de l’Iseran. La 9e étape, longue de 144,9 kilomètres avec un départ à Cluses, comporte 51,2 kilomètres de montées répartis sur cinq ascensions classées, dont une hors catégorie (col du Pré).

« Le départ est musclé avec la côte de Domancy (Km 19), le col des Saisies (Km 49) et le très esthétique col du Pré (Km 80) », prévient le directeur de course Thierry Gouvenou. « Mais la descente du Cormet de Roselend (Km 93) est longue et il reste ensuite un bout de vallée pour aller chercher la montée de Tignes où tout devrait se jouer. »

L’ascension finale (21 km à 5,6 %), qui part de la vallée de la Tarentaise, se conclut à deux kilomètres de l’arrivée jugée dans la station, au Val Claret, à l’altitude de 2.107 mètres, la deuxième plus haute de cette édition du Tour après le col du Portet.

Tignes reçoit le Tour pour la deuxième fois, 14 ans après la victoire du Danois Michael Rasmussen qui a dû ensuite quitter la course avant terme.

En 2019, l’étape avait été interrompue avant la montée finale, déclarée sans vainqueur bien que les temps aient été arrêtés au sommet de l’Iseran, à l’avantage du futur vainqueur final, le Colombien Egan Bernal. Des coulées de boue, provoquées par les intempéries, avaient empêché les coureurs de poursuivre la course.

Le départ de la 9e étape sera donné de Cluses à 13h00 (lancé à 13h10) avec une arrivée vers 17h47 à Tignes (moyenne calculée à 31 km/h).