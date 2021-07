Chypre: quatre morts dans un vaste incendie qui ravage le sud de l’île

Quatre personnes sont décédées dans le vaste incendie qui ravage le flanc sud du massif forestier du Troodos, sur l’île de Chypre, ont annoncé dimanche les autorités, le président évoquant l’une des pires catastrophes de l’histoire récente du pays.

Le feu qui s’est déclaré samedi au nord de la ville portuaire de Limassol a embrasé le flanc sud du massif, principal poumon vert de ce petit pays de l’Union européenne. Les pompiers ont réussi dans la matinée de dimanche à maîtriser les flammes mais craignent une reprise en raison de vents plus violents en fin de journée.

Quatre corps carbonisés ont été découverts à proximité du village d’Odos, dans le district de Larnaca (sud), a déclaré aux journalistes le ministre de l’Intérieur, Nicos Nouris.

Ces cadavres sont en cours d’identification, a-t-il précisé, ajoutant qu’il pourrait s’agir de quatre ressortissants égyptiens portés disparus depuis samedi. D’après le journal Phileleftheros, les corps ont été retrouvés à 400 mètres de leur véhicule carbonisé.

Un homme de 67 ans, soupçonné d’avoir provoqué l’incendie, a été arrêté. Un témoin l’aurait vu quitter les lieux dans sa voiture au moment du déclenchement de l’incendie, a indiqué la police, ajoutant qu’il pourrait aussi faire face à des accusations d’homicide involontaire pour la mort des quatre Egyptiens.

Situé dans le sud-est du bassin méditerranéen, Chypre connaît de fréquents feux de forêt durant la longue période de sècheresse estivale, qui court traditionnellement de juin à octobre, sous des températures caniculaires.

L’incendie « le plus vaste »

Le président Nikos Anastasiades s’est rendu dimanche matin au centre de gestion de crise dans le village de Vavatsinia, situé à quelques kilomètres à l’est de l’incendie, avant de se rendre dans des zones ravagées par les flammes. « Plus de 55 kilomètres carrés » ont été ravagés, a-t-il déclaré à la presse, avertissant sur la possibilité d’une reprise. « La situation est sous contrôle partiel, ce qui nous inquiète c’est une augmentation de la force des vents dans l’après-midi », a-t-il ajouté.

L’incendie est « le plus vaste » enregistré sur l’île depuis 1974, « date de la partition de l’île après l’invasion de la partie nord par l’armée turque en réaction à un coup d’Etat de nationalistes chypriotes-grecs qui souhaitaient la rattacher à la Grèce, a écrit M. Anastasiades dans un tweet, évoquant une tragédie ».

« Des vies, des propriétés, des terres et des forêts ont été perdues. Le gouvernement va aider immédiatement les victimes et leurs proches », a promis le président.

Des pompiers sont stationnés le long de la route menant à Vavatsinia et plusieurs hélicoptères tournent dans le ciel à proximité de l’incendie. Quelques nuages de fumée blanche s’élèvent au-dessus des foyers récents.

Dans le village de Ora, plusieurs maisons sont carbonisées, a constaté une journaliste de l’AFP sur place. Dans les zones où le feu a été maîtrisé, des troncs d’arbres calcinés chancèlent sur un parterre de cendres et sur les flancs de collines, le gris a remplacé le jaune des herbes sèches à perte de vue. De nombreux oliviers, emblématiques de l’île méditerranéenne, ne sont plus que des squelettes et des braises encore fumantes étaient visibles depuis la route.

Renforts internationaux

Face à l’ampleur du sinistre, les autorités chypriotes ont lancé un appel à l’aide internationale dès samedi soir, auquel la Grèce et l’Italie ont répondu dans le cadre du mécanisme d’aide d’urgence européen, avec l’envoi de quatre Canadairs.

Deux autres avions bombardiers partis d’Israël, dont les côtes sont distantes de plus de 200 kilomètres de celles de l’île, devraient atterrir vers 14H00 (11H00 GMT), avec une équipe de 15 membres et quatre pilotes.

Samedi soir, plus de 20 véhicules des pompiers, six hélicoptères et quatre avions étaient déjà mobilisés, ainsi que des membres des troupes britanniques stationnées sur les bases du Royaume-Uni installées sur l’île.

Plusieurs villages ont été évacués par précaution face à l’avancée des flammes. L’île méditerranéenne est confrontée à une hausse persistante des températures et à des épisodes de sécheresse de plus en plus marqués depuis la fin du XXe siècle.

Ces derniers jours, les températures ont largement dépassé les 40 degrés dans l’intérieur de l’île. Quant aux précipitations, elles ont été quasi inexistantes depuis la mi-avril.