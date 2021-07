Patrick Vieira devient le nouvel entraîneur de Christian Benteke à Crystal Palace

L’ancien international français Patrick Vieira, sans club depuis son limogeage par Nice en décembre 2020, est le nouvel entraîneur de Christian Benteke à Crystal Palace, a annoncé dimanche le club londonien qui évolue en 1ère division anglaise.

« Crystal Palace est ravi de confirmer la nomination de Patrick Vieira au poste d’entraîneur pour les trois prochaines saisons », indique Crystal Place dans son communiqué.

Vieira, 45 ans, succède à Roy Hodgson, en poste de 2017 à juin dernier, qui avait permis aux « Eagles » de terminer la saison dernière à la 14e place de la Premier League.

« Je suis vraiment impatient de retrouver la Premier League et de diriger ce grand club pour commencer ensemble un nouveau chapitre », a expliqué Vieira.

Le champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, sélectionné à 107 reprises en Bleu entre 1997 et 2009, va en effet retrouver l’Angleterre, le pays où il s’est révélé comme joueur.

Formé à Cannes, il avait quitté la France dès ses 19 ans, pour rejoindre l’AC Milan (1995-96), une brève étape, avant son long séjour à Arsenal, où il est devenu l’un des meilleurs milieux du monde et l’idole du club londonien.

Physique phénoménal et technique très au-dessus de la moyenne, Vieira avait trouvé en Premier League le terrain d’expression idéal et remporté avec les « Gunners » trois titres de champion d’Angleterre (1998, 2002, 2004) et quatre éditions de la Coupe d’Angleterre.

C’est aussi en Angleterre qu’il avait débuté sa carrière d’entraîneur, comme responsable du développement de Manchester City, puis en charge de l’équipe réserve du club où il avait joué une dernière saison, en 2010-11, après des passages par l’Italie (Juventus Turin, de 2005 à 2006, et Inter Milan, de 2006 à 2010).

Vieira a ensuite fait ses grands débuts comme entraîneur principal au New York City FC, l’un des clubs satellites de la galaxie City, dans le Championnat nord-américain (MLS).

Il était revenu en 2018 en France pour prendre la direction de Nice, une expérience de 18 mois au bilan mitigé.

Patrick Vieira s’est officiellement engagé avec Crystal Palace ce dimanche et va donc devenir le nouvel entraîneur de Christian Benteke. L’ancien entraîneur de Nice a paraphé un contrat de trois ans dans le club anglais, où il va succéder à Roy Hodgson.