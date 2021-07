Autoroute sous eau, caves inondées, coulées de boues: des averses orageuses intenses traversent la Belgique (vidéos)

D’intenses pluies accompagnées d’orages se sont abattues sur le pays ce dimanche, causant des inondations et des coulées de boues. Ce dimanche soir et en début de nuit, la nébulosité restera variable avec encore quelques averses orageuses, avertit l’Institut royal météorologique (IRM) qui a émis un avertissement de mauvais temps. Le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro d’urgence 1722.

Inondations à Rebecq

Coulées de boues à Ittre

Une partie de l’E40 entièrement sous eau

Les trois voies de l’autoroute E40 à hauteur d’Alost en direction de Bruxelles ont été sous eau. Coulée de boue à Pietrain

Un arbre tombe sur une voiture et une habitation à Jumet

Coulée de boue à Piétrain

Inondations à Peruwelz

Les pompiers sont intervenus à près de 120 reprises en Wallonie picarde en raison des fortes pluies. Les secours ont reçu 40 appels pour des interventions dans les villes de Péruwelz et Bernissart. Ils sont intervenus à 20 reprises à Tournai, 20 autres à Antoing et encore 20 fois à Leuze-en-Hainaut. Ath et Lessines comptabilisaient pour leur part une quinzaine d’interventions à elles deux. Les pompiers ont également dû intervenir à Comines-Warneton et Mouscron, mais dans une moindre mesure.

Les appels concernaient essentiellement des caves inondées, des routes sous eau, des coulées de boue et des branches encombrant la chaussée.