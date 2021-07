Le président d’Anderlecht s’en prend à Bruges: «Tenter de recruter un joueur pour embêter la concurrence, je ne comprends pas»

Roberto Martinez, s’il décide de poursuivre l’aventure en Belgique, n’aura que 15 mois à partir de septembre pour préparer la Coupe du monde 2022. Une période très courte pour un sélectionneur qui ne pourra plus se permettre de protéger ses hommes de confiance. Son équipe doit se réinventer et la nouvelle génération doucement commencer à faire son trou, que cela plaise ou non aux plus anciens qui voudront encore tirer sur la corde jusqu’au Qatar.