Météo: une nouvelle alerte aux orages prévue lundi après-midi

L’Institut royal météorologique (IRM) avait émis une alerte jaune aux orages de 17h00 dimanche jusqu’à environ 02h00 lundi en provinces de Hainaut, de Namur et du Luxembourg. L’alerte devrait ensuite être levée pour quelques heures, avant d’être à nouveau d’application de 13h00 à 20h00 lundi dans les mêmes provinces, ainsi qu’à Liège.

Lire aussi Les orages ont frappé fort et pourraient rester au moins 10 jours

Lundi après-midi, le temps sera à nouveau instable sur l’Est avec des averses parfois intenses et orageuses, pouvant être accompagnées de grêle ou de rafales de vent. C’est principalement le sud du pays qui devrait être touché.

La vigilance est de mise pour toutes les rivières des différentes provinces du pays, notamment pour les activités de pêche et de kayak, a ajouté le Centre régional de Crise de Wallonie. Quelques éclaircies feront en revanche leur apparition sur l’ouest et le centre du pays et le temps deviendra plus sec. Les maxima seront compris entre 17°C en Hautes Fagnes et 21°C ailleurs, sous un vent faible à modéré.

Les conditions seront temporairement plus calmes dans la soirée, avec encore quelques averses éparses mais un temps sec sur la plupart des régions. Durant la nuit, le vent se renforcera et des pluies atteindront la Belgique à partir de l’ouest. Les précipitations prendront aussi la forme d’averses, pouvant alors être orageuses.

Les pluies toucheront encore le sud-est du territoire mardi, tandis qu’ailleurs, le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 18 et 23°C et le vent soutenu.

Le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro d’urgence 1722.

Depuis samedi, les averses orageuses ont causé énormément de dégâts matériels et d’embarras. Inondations, autoroute sous eau, caves inondées, coulées de boues : des averses orageuses intenses ont traversé la Belgique.

Inondations à Chaudfontaine

Coulée de boue à Ittre

L’autoroute E40 sous eau